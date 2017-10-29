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Taliban karakol bastı: 13 polis öldürüldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz vilayetinde Taliban'ın düzenlediği saldırıda 13 polisin hayatını kaybettiği belirtildi.

29 Ekim 2017 Pazar 10:08
Taliban karakol bastı: 13 polis öldürüldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz bölgesinde Taliban'ın düzenlediği saldırıda 13 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medyanın haberine göre, saldırı geçtiğimiz gece Hanabad ilçesinde meydana geldi. İlçe Başkanı Hayatulla Amiri'ye göre yerel saatle gece 03.00 sıralarında militanlar kontrol noktasına saldırdı.

Amiri, "Toplamda kontrol noktasında 14 polis vardı. Biri kaçarak kurtuldu, diğerleri öldürüldü. Militanlar silah ve Humvee tipi araca el koydu" dedi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:08
  1. Afganistan
  2. Taliban
  • NecmiNecmi4 sa önce
    Onlarda polismibir cogu abd askeri olmus capulcu surusu malesef
  • Gercek milletGercek millet4 sa önce
    Taliban oranin yerli halkidir ve abd gudumlu gayri mesru teroristlere karsi savas veriyor. Sapla samani ayirmayi ogreneceksiniz bir gun.
  • Arif DoğruArif Doğru8 sa önce
    Lafa bakar mısınız! "Öldürüldü" sanki terörist öldürülmüş.. Şehit edilmiş kardeşim şehit edilmiş! Taliban abd nin kurduğu örgüt değil mi kardeşim? ...Taliban polis şehit etti diyeceksiniz!
  • hh8 sa önce
    Hayret bişey arkadaş,bir nöbetçi yokmuydun nasıl olur ya,
  • Mustafa kemerli Mustafa kemerli 8 sa önce
    Allah ım asıl düşmanlarımızı göremeyip birbirimize düşüyoruz. Yarabbi! Bize idrak ver şuur ver. Bizleri bir eyle.Beraber eyle.İslâm sancağı altında aynı gaye ve hedefe omuz omuza yürümeyi nasip eyle.
  • QQ9 sa önce
    Rabbime hamd olsun

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