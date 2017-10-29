Taliban karakol bastı: 13 polis öldürüldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Kunduz bölgesinde Taliban'ın düzenlediği saldırıda 13 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel medyanın haberine göre, saldırı geçtiğimiz gece Hanabad ilçesinde meydana geldi. İlçe Başkanı Hayatulla Amiri'ye göre yerel saatle gece 03.00 sıralarında militanlar kontrol noktasına saldırdı.

Amiri, "Toplamda kontrol noktasında 14 polis vardı. Biri kaçarak kurtuldu, diğerleri öldürüldü. Militanlar silah ve Humvee tipi araca el koydu" dedi.