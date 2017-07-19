Taliban güçlerinin ilerleyişi sürüyor

Afganistan'da aylardır yoğun çatışmalara sahne olan Beğlan ve Kunduz illerinde Afganistan ve Taliban arasında savaş sonlara yaklaşıyor. Kunduz ili etrafındaki ilçelerin kontrolünü kendisine geçirken Taliban, Beğlan ilinin kent merkezinede giriş yaparak kontrol sağladığı yerel kaynaklardan aktarılıyor.



Beğlan vilayeti Emniyet müdürü sözcüsü Zabihullah Şuca yaptığı açıklamada Taliban'ın vilayet merkez'indeki asker ve polis noktalarına eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiğini çatışmaların devam ettiğini bildirirken. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise çatışmalarda iki polis karakolunun tamamen kendi kontrollerine geçtiğini ve 10 Afgan askerinin öldürüldüğünü paylaştı.



Baglan Vilayeti, Afganistan'ın 34 vilayetinden birisi olmakla beraber. Yüzölçümü 21.118 km²'dir. Vilayetin merkezi il'inin ismide Beğlan'dır. Beğlan vilayetinde kesin olmayan sonuçlara göre 2013 yılı nufüs sayımı yaklaşık 863.000 civarındadır.

ıslahhaber