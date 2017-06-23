Taliban bayram mesajı yayınladı

İşte o açıklama;

''Sözlerine ‘hamd, ancak Allah içindir. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, kötü amellerimizden O’na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O, tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki, Muhammed O’nun kulu ve Resulüdür’ şeklinde başlayan Taliban Lideri Kuran’daki ‘Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla, onlara karşı savaş açılana (mü’minlere, savaşma) izni verildi. Şüphesiz Allah, onlara yardım etmeye güç yetirendir.’ Ayetiyle devam etti.

‘Mümin Afganistan Halkına ve tüm İslam Ümmetine; Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh’ selamlamasının ardından Heybetullah Ahundzade ‘Allahu Tealadan ibadetlerinizi, oruçlarınızı, namazlarınızı, zekatlarınızı ve salih amellerinizi kabul etmesini niyaz ederim’ dedi.

Afgan Halkına dönen Taliban Lideri Heybetullah Ahundzade, ‘ülkemiz işgal altındayken bir Ramazan Bayramına daha giriyoruz’ dedi. Mevlevi Heybetullah, ‘amaçlarının bağımsızlıklarını elde ederek İslam Nizamı kurmak olduğunu ve bu yolda özveride bulunduklarını’ kaydetti.

Heybetullah Ahundzade şöyle devam etti: “Amerikalılar anlamalıdır ki Afganistan’daki savaşın sürdürülmesi, bombardımanların artırılması, zavallı Afganların öldürülmesi, siyasi rakiplerini korkutmak için bombaların anasının kullanılması ve yeni silahların denenmesi, Mücahitlere karşı farklı isimler altında silahlı grupların oluşturulması ve Cihat direnişinin zayıflatılması için bu grupların finanse edilmesi ve reklamının yapılması, Afganlar arasında etnik, coğrafik ve dil çatışmalarını teşvik etmek ve diğer fitneleri beslemek, onları asla başarıya ulaştırmayacaktır. Afganlar, kimseye boyun eğmeyen bir halktır. Tarihimizi görmezden gelmeyin.”

Heybetullah Ahundzade tekrar İslam Ümmetine seslenerek ‘işgalcilere karşı cihat dini bir vecibedir. Birinin kişisel çıkarları uğruna yapılamadığı gibi kimsenin kişisel görüşüyle de değiştirilemez’ dedi.

Afganistan’daki genel durumu anlatan Heybetullah Ahundzade, ‘özellikle şehit ya da tutsak ailelerinden yetim olanlarla bayramın geçirilmesi’ tavsiyesiyle konuşmasını sonlandırdı.''