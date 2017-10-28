Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Taliban ABD helikopterini düşürdü: 43 ölü

Afganistan'ın Logvar vilayetinin Kharwar bölgesinde ABD'ye ait büyük bir helikopter düştü, 43 ABD askeri öldü.

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:52
Taliban ABD helikopterini düşürdü: 43 ölü

Logvar eyaleti ABD ve Afgan güçleri için nispeten korunaksız bir yer olarka biliniyor..

Saldırının Taliban tarafından dün akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.

NATO herhangi bir açıklamada bulunmazken olay yerindeki kandileri ile birlikte çalışan yerel güçlerden bilgi topluyor.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid saldırıda 43 ABD askerinin öldürürldüğü açıkladı.

Nato 43 ABD askerinin öldüğü Talibanın saldırısını kabul ettiğini duyurdu 

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 10:52
  1. Logvar
  2. ABD
  3. AFGANİSTAN
  4. TALİBAN
  5. ABD HELİKOPTERİ DÜŞRÜ

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni akademik yılın açılış dersi bakan Demircan'dan
    1. Yeni akademik yılın açılış dersi bakan..
    2. 13 akaryakıt şirketine 2,6 milyon lira..
    3. Kağıt toplayıcılarının hali yürek burktu
    4. Bir ilk yaşandı, Trump'tan 29 Ekim...
    5. Eskişehir'de kamyon otobüsle çarpıştı:..
    6. Dr. İhsan Şenocak açığa alındı.....
    7. O ülke Irak’a ve Barzani'ye askeri..
    8. FETÖ’de kılıçlar çekildi… Bu kareleri..
    9. MEB personeline diksiyon eğitimi verildi
    10. Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak'ın..
    11. Bunalıma girdi, pompalıyı ateşledi
    12. Başbakan Yardımcısı Şimşek:..
    13. Yunanistan'a kaçan FETÖ'cüler hırsız..
    14. Taliban ABD helikopterini düşürdü: 43..
    15. 51 terörist öldürüldü, komandolar..
    16. Konutta en yaşlı o ilçe oldu
    17. Resmi Gazete'de yayımlandı! Ehliyet ve..
    18. Afgan heyetinden Büyük Birlik..
    19. Döviz borcu olanlar ne yapacak?
    20. Alex de Souza'dan açık kapı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var