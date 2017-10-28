Taliban ABD helikopterini düşürdü: 43 ölü

Logvar eyaleti ABD ve Afgan güçleri için nispeten korunaksız bir yer olarka biliniyor..

Saldırının Taliban tarafından dün akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.



NATO herhangi bir açıklamada bulunmazken olay yerindeki kandileri ile birlikte çalışan yerel güçlerden bilgi topluyor.



Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid saldırıda 43 ABD askerinin öldürürldüğü açıkladı.

Nato 43 ABD askerinin öldüğü Talibanın saldırısını kabul ettiğini duyurdu

ıslahhaber