Taliban ABD helikopterini düşürdü: 43 ölü
Afganistan'ın Logvar vilayetinin Kharwar bölgesinde ABD'ye ait büyük bir helikopter düştü, 43 ABD askeri öldü.28 Ekim 2017 Cumartesi 10:52
Logvar eyaleti ABD ve Afgan güçleri için nispeten korunaksız bir yer olarka biliniyor..
Saldırının Taliban tarafından dün akşam saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.
NATO herhangi bir açıklamada bulunmazken olay yerindeki kandileri ile birlikte çalışan yerel güçlerden bilgi topluyor.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid saldırıda 43 ABD askerinin öldürürldüğü açıkladı.
Nato 43 ABD askerinin öldüğü Talibanın saldırısını kabul ettiğini duyurdu
ıslahhaber