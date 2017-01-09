Taliban 2016 saldırılarını açıkladı

Krokons'un haberine göre Taliban'nın açıklamsı;
*'' Taliban, 2016 senesi içerisinde Kabil rejimi ve Yabancı güçlere karşı toplamda 9153 saldırı gerçekleştirdi.
* Bu saldırılar neticesinde yabancı güçlerden oluşan 266 askeri personel hayatını kaybetti. 135'i yaralandı.
* Kabil Hükümeti'nden Ordu, Polis, İstihbarat ve Arbakilerinde bulunduğu 17.539 personel hayatını kaybetti. 11.272'si yaralandı.
* Bu dönemde rejime ait 3427 (zırhlı personel taşıyıcısı, askeri araç, Ranger pikap, kamyonet vs.) imha edildi.
* Bu yıl içerisinde 28 hava aracı (2 savaş uçağı, 14 helikopter, 2 askeri nakliye uçağı, 10 insansız hava aracı) düşürüldü.''