Taliban 2016 saldırılarını açıkladı

Afganistan'da mücadele veren Taliban yayınladığı raporlarda 2016 yılında Nato ve ABD destekli Afgan hükümetine yaptığı saldırıları paylaştı.

Taliban 2016 saldırılarını açıkladı
Eklenme: 09 Ocak 2017, 18:44
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Krokons'un haberine göre Taliban'nın açıklamsı; 

*'' Taliban, 2016 senesi içerisinde Kabil rejimi ve Yabancı güçlere karşı toplamda 9153 saldırı gerçekleştirdi. 
* Bu saldırılar neticesinde yabancı güçlerden oluşan 266 askeri personel hayatını kaybetti. 135'i yaralandı. 
* Kabil Hükümeti'nden Ordu, Polis, İstihbarat ve Arbakilerinde bulunduğu 17.539 personel hayatını kaybetti. 11.272'si yaralandı. 
* Bu dönemde rejime ait 3427 (zırhlı personel taşıyıcısı, askeri araç, Ranger pikap, kamyonet vs.) imha edildi.
* Bu yıl içerisinde 28 hava aracı (2 savaş uçağı, 14 helikopter, 2 askeri nakliye uçağı, 10 insansız hava aracı) düşürüldü.'' 

 
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