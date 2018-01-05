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Talep çok üretim yok! Üreticiler piyasaya kokoreç yetiştiremiyor

Kasaplar başta kokoreç olmak üzere, işkembe, ciğer, dalak gibi sakatatları bulmakta zorlanırken, Türkiye’nin dört bir yanına kokoreç gönderen Balıkesir’de de fiyatlar yükseldi.

05 Ocak 2018 Cuma 14:13
Talep çok üretim yok! Üreticiler piyasaya kokoreç yetiştiremiyor

Kokoreç sektöründe üretici olan iş adamı Erdal Aslanboğa, sektörde ürün miktarının azaldığını belirtirken, fiyatlarda yüzde 50 civarında yükseliş olduğunu söyledi.

Bir zamanlar yenilmediği için kenara atılan sakatat ürünleri et fiyatları ile yarışmaya başladı. Kasaplar ve lokantacılar ciğer, dalak, kelle, ayak, dil, işkembe gibi ürünleri bulmakta zorlanırken, fiyatlar da buna bağlı olarak artış gösterdi. Türkiye’nin birçok noktasına kokoreç yapımı için bağırsak gönderilen Balıkesir’de de üreticiler kokoreçe talebin azalmadığını ancak sakatatta miktar olarak düşüş olduğunu söyledi.

 “MALZEME YETİŞMİYOR”

Balıkesir’de bir mezbahanın ortağı olan ve kokoreç üzerine işletmesi bulunan Erdal Aslanboğa, fiyatlardaki artışın ürün azlığından kaynaklandığını, kendilerinin üretici olması dolayısıyla zorluk çekmediklerini ancak bağırsağı dışarıdan alanların gün geçtikçe zorlandığını söyledi.

Aslanboğa, “Şu an kesimler çok düşük. Bu tamamen karkas ile ilgili. Biz üretici olduğumuz için çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Fiyatlar şiş bazında çift sarım kuzu 50 liradan 75-80 liralara kadar geldi. Türkiye’de sakatat denildiğinde özellikle kokoreç denildiğinde Balıkesir akla gelir. Talep oldukça fazla. Üretim azalmış durumda, her geçen gün sakatat ve kokoreç mekanları çoğalıyor şu an malzeme yetişmiyor” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 14:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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