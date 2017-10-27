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Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

27 Ekim 2017 Cuma 10:45
Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluAlmanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i aradı. Dışişleri kaynakları, görüşmenin Almanya'nın talebi üzerine gerçekleştiğini belirttiler.

Görüşmenin, Büyükada davasında verilen 8 tahliye kararından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Tahliye edilenler arasında Alman vatandaşı Peter Steudtner de bulunuyor 

Steudtner tahliye edildikten sonra uçakla ülkesine döndü. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:45
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Sigmar Gabriel
  3. Peter Steudtner
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