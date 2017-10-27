Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.27 Ekim 2017 Cuma 10:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'i aradı. Dışişleri kaynakları, görüşmenin Almanya'nın talebi üzerine gerçekleştiğini belirttiler.
Görüşmenin, Büyükada davasında verilen 8 tahliye kararından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Tahliye edilenler arasında Alman vatandaşı Peter Steudtner de bulunuyor
Steudtner tahliye edildikten sonra uçakla ülkesine döndü.