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Talel'in gözaltındaki ilk fotoğrafı!

Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ülkenin en zengin iş adamları arasında yer alan Velid bin Talel'in ilk fotoğrafı yayınlandı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:53
Talel'in gözaltındaki ilk fotoğrafı!

İngiliz basını Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ülkenin en zengin iş adamı sayılan Velid bin Talel ile röportaj gerçekleştirdi.
 
Gözaltına alındıktan sonra ilk defa kamuoyu ile görüşen Talel, birkaç gün içinde tüm sorunların ortadan kaldırılacağını ve serbest bırakılacağını söyledi.
 
Riyad'daki Ritz-Carlton otelinin lüks bir hapishaneye dönüştürüldüğünü belirten Talel, şuana kadar herhangi bir şekilde işkenceye uğramadığını belirtti.
 
İş adamı Talel, Veliaht prens Muhammed bin Selman'ın gerçekleştirdiği reformları desktelediğini, hükümet ile arasında ufak yanlış anlaşılmaların olduğunu sözlerine ekledi. 
 
Mal varlığı hakkında da açıklama yapan Velid, hükümete mal varlığını bırakmak zorunda kalmadan serbest bırakılacağına inandığını ifade etti.
 

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:53
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