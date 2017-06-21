Talaş böreği tarifi

Malzemeler

- 1 kg un

- 450 ml su

- Tuz

- 250 gr margarin

İç harç için

- 300 gr jülyen doğranmış kuzu eti

- 3 yemek kaşığı ayçiçeği yağı

- 2 soğan

- Tuz

- Karabiber

Üzeri için

- Çörek otu

Hazırlanışı

Geniş bir yoğurma kabına unu aktarın. Ortasına su ve tuz ilave ederek yoğurun ve yumuşak bir hamur hazırlayın. Üzerini bezle örtüp 1 saat dinlendirin. Hamurun yarısı kadar margarini hamura ilave edip iyice yoğurun. 2 saat dinlendirip hamuru tekrar yoğurun.

Soğanları küp şeklinde doğrayın. Tencerede yağı kızdırıp soğanları kavurun. Etleri ilave edip kısık ateşte kavurun. Tuz ve karabiberle tatlandırıp karıştırın ve soğumaya bırakın.

Dinlenmiş hamuru ince kare şeklinde açıp içine et harcını yerleştirin. Kenarlarından içe doğru katlayıp, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerine çörek otu serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pişirin. Sıcak servis yapın.