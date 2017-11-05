Talabani yönetiminden flaş karar!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Süleymaniye kentindeki parti merkezinde düzenlenen basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

NİHAİ KARAR PAZARTESİ VERİLECEK

Toplantıda, politbüronun işleyişinin 6 ay süreyle askıya alınması için sunulan teklifin oy çokluğuyla kabul edildiği ancak nihai kararın pazartesi günü yapılacak toplantıda verileceği belirtildi.

Ayrıca parti işlerinin yürütülmesi için KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul başkanlığında 10 üyeden oluşan Yüksek Yürütme Kurulu'nun kurulduğu aktarıldı.

KYB'DE KERKÜK ÇATLAĞI

Parti lideri ve kurucusu Celal Talabani'nin 2012 yılında rahatsızlanarak siyaset sahnesinden çekilmesiyle ciddi krizler yaşayan KYB, Talabani'nin hayatını kaybetmesiyle kırılma noktasına geldi.

Talabani'nin öldüğünün açıklanmasından birgün önce KYB'nin İkinci Genel Sekreter Yardımcısı Berhem Salih, seçimlere kendi başkanlığındaki "Adalet ve Demokrasi için Koalisyon" ile gireceğini duyurmuştu.

Bundan hemen sonra, 16 Ekim'de, Irak güçlerinin Kerkük'e askeri operasyon düzenlemesi sonucu çoğu KYB'li Peşmerge çatışmadan kentten çekilince parti içindeki çatlak daha da belirginleşti.

KYB Genel Sekreter Yardımcısı Kosret Resul, Talabani'nin büyük oğlu Pafel Talabani ve ailenin diğer bireylerini kendisine ihanet etmekle suçlamış, Kerkük'ün kara eller tarafından Bağdat'ta teslim edildiğini ileri sürmüştü.