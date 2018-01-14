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Genç kız kendisini 6.kattan aşağıya bıraktı

Beşiktaş’ta babaannesi ve dedesiyle yaşayan 20 yaşındaki Hazal Akyürek isimli genç kız 6. kattaki evlerinin penceresinden atlayarak, hayatını kaybetti.

14 Ocak 2018 Pazar 08:07
Genç kız kendisini 6.kattan aşağıya bıraktı

Saat 04:00 sıralarında Beşiktaş Akat Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 6. Gazeteciler sitesinde bulunan bir apartmanın 6. katında meydana gelen olayda, babaannesi ve dedesiyle birlikte kalan Hazal Akyürek isimli üniversite öğrencisi genç kız, dairenin penceresine çıkarak kendini aşağıya bıraktı.

Genç kızın daireden düştüğünü gören babanne ve dede durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kıza ilk müdahale olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın hayatını kaybetmesinin ardından İzmit’te kalan ailesine haber verildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Akyürek'in cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

15 DAKİKA ÖNCE TAKSİ İLE GELDİ

Beşiktaş’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, oturduğu evin penceresinden atlayarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Hazal Akyürek’in 15 dakika önce taksi ile site önüne geldiği ve oturduğu daireye çıktıktan 15 dakika sonra intihar ettiği öğrenildi.

1,5 yıldır İstanbul’da Üniversite okuduğu ve burada babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

Polis ve savcının incelemeleri sürüyor.

'CESEDİ SIĞINAKTA'

Sitenin görevlisi Kadir Aydoğan, olay sonrası  yaptığı açıklamada "Apartman görevlisiyim, her halde bunalıma girmiş. Yeni geldi zaten. Okuyor kendisi. 20 yaşında. Babaannesinde kalıyordu. karşısında da dayısı kalıyordu. 1.5 senedir burada kalıyordu. Babası annesi İzmit'te oturuyor. Bu, burada okuyor. Aileye telefon ettiler, gelecekler. Cenaze aşağıda sığınakta savcıyı bekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 08:07
  1. Hazal Akyürek
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