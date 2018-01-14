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'Taksit yasağı kalksın' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, cep telefonu satışında uygulanan kredi kartıyla taksitli satış yasağının kalkması gerektiğini ifade etti.

14 Ocak 2018 Pazar 13:04
'Taksit yasağı kalksın' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)  Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, taksit sınırlamalarının vatandaşları  faizli kredilere yönlendirdiğini belirterek, kredi kartına taksit sınırlamasının  ürünlere talebi azaltmadığına işaret etti.

Akıllı telefon satışlarının her yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 500  bin arttığını bildiren Palandöken, 2015 yılında 12 milyon, 2016 yılında da 12,5  milyon akıllı cep telefonunun satıldığını aktardı.

Palandöken, Türkiye’de akıllı telefon kullanımının oldukça yüksek  olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cep telefonlarında kredi kartına taksit yasağı kalkmalı.  İstatistiklere göre, akıllı telefon kullananlar ortalama 2 yılda bir cep telefonu  değiştiriyor. Cep telefonu satışında kredi kartına taksit imkanı sağlanırsa  bankalar yerine esnafımız kazanır. Vatandaş faiz ödemez, kredi faizlerinde de  azalma olur. Cep telefonu ve diğer elektronik eşyaları almak isteyen vatandaşlar,  mağaza yetkilileri tarafından mağazanın içindeki mobil banka şubesine  yönlendiriliyor. Bankalar da 10 dakika içinde krediyi onaylayarak kredi kartına  taksit yapılmayan cep telefonu satışı için 36 ay vadeli kredi verebiliyor."

Beyaz eşya, mobilya gibi ev eşyalarıyla kuyumculuk ürünlerindeki  taksit sayısının artırılmasının da ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade eden  Palandöken, özellikle evliliğe hazırlanan çiftlerin kredi çekmek zorunda  kaldığına işaret etti.

Palandöken, yeni evlenen çiftlerin ekonomiye milyarlarca liralık katkı  sağladığına değinerek, "Elektronik eşya satışında kredi kartına taksit sayısı  artmalı. Taksit sayısı artırılırsa evlenecek çiftler de satış yapan esnaf da  kazanmış olur." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Ocak 2018 Pazar 13:04
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