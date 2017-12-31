Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı

İstanbul’da yılbaşı önlemleri kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanı çevresindeki caddeler, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin bariyerlerle yoğun güvenlik önlemi aldığı meydana, özel harekat polisleri konuşlandırıldı.

İstanbul’da yılbaşı önlemleri nedeniyle 37 bin polisin 24 saat esasına göre çalışacağı bugün güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı çevresindeki caddeler ve İstiklal Caddesine çıkan yollar polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydana öğle saatlerinden itibaren kamyonetlerle polis bariyerleri getirildi. Otomatik silahlarla önlem alan polis çevrede kuş uçurtmazken, itfaiye araçları ve özel harekat polisleri de olası bir olumsuzluğa karşın meydana konuşlandırıldı.

ARAMA NOKTALARI OLUŞTURULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim'e çıkan bazı yerlerde arama noktaları da oluşturuldu. Taksim Meydanı'na girmek isteyenler kontrol noktalarında çantaları ve üst aramaları yapıldıktan sonra Taksim Meydanı'na giriş yapıyor.

TAKSİM'E ÇIKAN TÜM YOLLAR SAAT 19.00'DA KAPATILACAK

Öte yandan Taksim’e çıkan caddelerin ve sokakların ise saat 19.00 sıralarında kapatılacağı öğrenildi. Taksim’in yanı sıra Beşiktaş ve Kadıköy ilçelerindeki yollarında saat 15.00 sıralarında kapatıldığı, Şişli ilçesindeki yolların ise saat 16.00 sıralarında trafiğe kapatılacağı öğrenildi. Sabah saatlerinden itibaren ise önceden belirtilen ilçelere ağır tonajlı araçların girişine izin verilmiyor.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor.

TAKSİM’DE KGYS ARACI KUŞ UÇURTMUYOR

Taksim Meydanı’nda yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Gezi Parkı girişine KGYS aracı konuşlandırıldı. 4K çözünürlüklü yaklaşık 7 bin kamerayla 6 bin 747 noktada İstanbul’u izleyen polis ekipleri kuş uçurtmuyor.

İstanbul’da yılbaşı nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Gezi Parkı girişine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Mobil (KGYS) Komuta Merkezi aracı konuşlandırıldı. Polis ekipleri tarafından İstanbul, 7 bin kamerayla 6 bin 747 noktada saniye saniye izlenecek. Taksim’de ise 17 noktada 136 kamera ile izleme yapılacak. Komuta merkezinden izleme yapılarak anlık bilgilerin paylaşılacağı araçta, kameraların çözünürlüklerinin geçtiğimiz günlere nazaran 4K olarak değiştirildiği öğrenildi. KGYS aracında yetkililer, 24 saat boyunca izleme yapacak.