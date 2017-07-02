Taksim’de sapkın LGBT yürüyüşüne karşı önlem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden önceki gün yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“02 Temmuz 2017 Pazar günü saat 17.00’de 8. Trans Onur Haftası programı adı altında, LGBT organizesinde Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı önünde toplanarak gerçekleştirilecek yürüyüşe Valilik tarafından izin verilmemiş ve alınan güvenlik tedbirleri kapsamında 02.07.2017 Pazar günü saat 12.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda belirtilmiştir.

• Zambak Sokak ve Meşelik Sokak

• Atıf Yılmaz Caddesi - Sadri Alışık Sokak • Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi • Yeni Çarşı Caddesi – Hamalbaşı Caddesi • Kumbaracı Yokuşu – Asmalı Mescit Caddesi • Taksim Tünel (Beyoğlu Belediyesi önünden) • Şişhane Metro Kavşağı Taksim Tünel istikameti trafiğe kapatılacaktır.