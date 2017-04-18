Taksim'de yeni bir kalkışma mı planlanıyor ?

Türkiye, geride bıraktığımız tarihi referandumun ardından bugün de 'şaibe var mı yok mu' tartışmalarıyla meşgul ediliyor.

Yıllardır iktidar olamayanlar, aldıkları tüm yurtiçi yurtdışı desteğe rağmen başarılı olamayınca bu kez YSK'yı suçluyor, "seçimler şaibeli" diyor.

İKİNCİ GEZİ KALKIŞMASI TASARLIYORLAR



Evet ve Hayır sonuçlarının birbirine yakın olması nedeniyle şaibe bahanesi üretenler iki gündür ikinci gezi kalkışması planlayanların ekmeğine yağ sürüyor.

ASIL HEDEF TAKSİM



Kadıköy ve Beşiktaş gibi semtlerdeki küçük gruplar, seçim sonuçlarını protesto ediyor ancak asıl hedef Taksim. Çünkü Taksim'e çıkar ve orada fazlasıyla bir kalabalık oluşturabilirlerse polisle çatışacaklar ve bu çatışmalar uluslararası basın yoluyla dünya kamuoyuna gösterilcek. Yani seçim sonuçları uluslararası arenada 'tartışmalı' hale gelecek, özetle amaç bu.

CNN VE BBC HAZIR BEKLİYOR



BBC/CNN gibi dünyaca ünlü TV kanalları, kiraladıkları canlı yayın araçlarıyla Taksim'e konuşlanmış durumda ancak şu ana kadar Taksim'de eylem tasarlayan bir grup yok. Hayırcıların büyük bölümü, en azından şimdilik kalkışma planlayanların oyununa gelmedi.





Gezi olaylarının sponsoru Türkiye'de!