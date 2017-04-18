% 51.41
% 48.59
EVET25.157.025 OY
AÇILAN SANDIK%100Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.091 OY

Taksim'de yeni bir kalkışma mı planlanıyor ?

Referandum sonuçlarına 'şaibeli' diyerek yeni bir gezi kalkışması hazırlığı yapılıyor. Gezi olaylarında kesintisiz canlı yayın yapan CNN ve BBC yine canlı yayın araçlarını Taksim Meydanı'na getirdi.

Taksim'de yeni bir kalkışma mı planlanıyor ?
Eklenme: 18 Nisan 2017, 15:07

Türkiye, geride bıraktığımız tarihi referandumun ardından bugün de 'şaibe var mı yok mu' tartışmalarıyla meşgul ediliyor.

Yıllardır iktidar olamayanlar, aldıkları tüm yurtiçi yurtdışı desteğe rağmen başarılı olamayınca bu kez YSK'yı suçluyor, "seçimler şaibeli" diyor.

İKİNCİ GEZİ KALKIŞMASI TASARLIYORLAR

Evet ve Hayır sonuçlarının birbirine yakın olması nedeniyle şaibe bahanesi üretenler iki gündür ikinci gezi kalkışması planlayanların ekmeğine yağ sürüyor.

ASIL HEDEF TAKSİM

Kadıköy ve Beşiktaş gibi semtlerdeki küçük gruplar, seçim sonuçlarını protesto ediyor ancak asıl hedef Taksim. Çünkü Taksim'e çıkar ve orada fazlasıyla bir kalabalık oluşturabilirlerse polisle çatışacaklar ve bu çatışmalar uluslararası basın yoluyla dünya kamuoyuna gösterilcek. Yani seçim sonuçları uluslararası arenada 'tartışmalı' hale gelecek, özetle amaç bu.

CNN VE BBC HAZIR BEKLİYOR

BBC/CNN gibi dünyaca ünlü TV kanalları, kiraladıkları canlı yayın araçlarıyla Taksim'e konuşlanmış durumda ancak şu ana kadar Taksim'de eylem tasarlayan bir grup yok. Hayırcıların büyük bölümü, en azından şimdilik kalkışma planlayanların oyununa gelmedi.

Gezi olaylarının sponsoru Türkiye'de!

 
EtiketlerGezi ParkıCNNBBCBBC Televizyonu
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 15:07
HABER YORUMLARI
600

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Galip Barut

NAKLEN YAYIN ARAÇLARININ YANINDAKİ BORDÜR TAŞLARIYLADA FETÖ ŞEYTANINI TAŞLAMAYACAKLAR HERHALDE .EMNİYET TEŞKİLATINA İHBAR EDİLMELİDİRM

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Asuman

Kokunun geldigi yere tıkarız . Rogar kapagi acik.

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Serhat

Bence türk polisi abd deki gibi bu kamu düzeni bölücülerin vurmalı.

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yavuz

Nerdebudevlet...

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atın dışarı

E atsanıza dışarı,bizim muhabirleri onlar almazken biz enayimiyiz

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Onur

Capulcular toplansin bakalim.

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Salih Özdemir

O araçların arasında taşlar var onları da mı onlar getirdi acaba yoksa İstanbul büyükşehir belediyesine mi ait

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rauf

herkim bu işe müdahil olacaksa bilsinki , bu devleti hükümeti asla bu çakal sürülerine teslim etmeyeceğiz, ne pahasına olursa olsun, hayır diyenlerde bizim evet diyenlerde , başka ülkelerden gelip burada şeytanlık planlayanlar AKILLI OLUN ,Ülkelerinizi ..gölüne çeviririz

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EKOLL

Çok merak ederim. Türkiye de Istihbarat ne iş yapar

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Tekin

Artik yeter ikidebir buneya ciksinlar...eler bu sefer bizi reis te durduramaz bilsemki onlar taksime cikacak yemin olsun bu sefer reisi de dinlemem artik bu kopeklerede yabanci destekcilerinede dur demenin zamani geldionlar in cokacagi varsa gorecegise var sahsen beni kimse tutamaz ve karsilarinda ilk beni bulurlar yeter hazmedecekler baska yolu yok ve bi de emniyet bu yayin araclarini sokmasin karsesim mallarmikiizin verip peovakasyona izin veriyo emniyet ulasal guvenlik deyip izin vermesin onlarda nasil sa bizdede oylezormu buyemisim avrupasinidaingilizinide amerikalisinisa Yiyosa ciksinlar bu sefer ben sahsimda orda olucamyeter alkolik solculara muptezellere ve bu hainlere bu ulkenin kaderi terkedilemezetmemde etmiyecegizde

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muratti

bu araçlara niçin müsade ediliyor..gönderin...

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Kocasolak

Muz cumhuriyeti miyiz biz? Abd ab ulkelerinde Turk tv canli yayin araclarina ASLA izin vermeyenlere biz neden musade ediyoruz? Bu araclar derhal uzaklastirilmali. Nerdesiniz ? Gec olmadan TEDBIR.

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Gurbetçi

Madem yabancı tv yayın araçları Taksim,e geldi.Ey devlet ve hükümet yetkilileri,def edin onları.Yahu hiç mi Avrupaya bakmaz akıl almazsınız.Hollanda,yı Almanya,yı gördünüz....Fotoğraf bile çektirmediler fotoğraf.

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Sofuoğlu

Devletin Güvenlik Güçleri Türkiye düşmanlarnın ülkemizde at koşturup huzursuzluk çıkarmalarna izin vermemelidirler.Sen git Londra'nın,Vaşington'nun veya Berlin'nin en merkezi yerlerinden kargaşa çıkmasını bekle, bakalım izin verirler mi?Güvenlik Güçleri değil kargaşa çıkarmalarna, toplanmalarına dahi izin vermemelidir.Devletin yöneticileriniuyaryorum.Tedbir alınmadığı taktirde 2.bir Gezi kalkışmasına hazır olun!Hayırcı cepheye bakın hele! .Dışta:ABD,AB,VATİKAN,İSRAİL,CİA,BND,M16,MOSSAD;içeride:CHP,HDP,TÜMSOL,PKK,PYD,DHKP-C,FETÖ,DAEŞ VS.SEÇİMLE ELDE EDEMEDİKLERİNİ ZOR KULLANARAK İSTİYORLAR.

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Zeynel Abidin

Taksim'de yapılan Câmi ve çevresinde muhakkak geniş emniyet tedbiri alınması lâzımdır Ayrıca yabancı medya kuruluşlarının halkı tahrik etmesine izin verilemez chp nin bu konuda ikaz edilmesi lâzımdır tabanına mukayyet olması hususunda

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kaya44

bu son kozları eğer çıkarlarsa bizde çıkarız o mekanı dar ederiz yetti gayriiii

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abdo

hepsini tıkın içeri cihazlarada el koyun.

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Yaşar

Türkiye cumhuriyeti yol geçen hanımı cnn bbs nasıl kendi kafasına göre canlı yayın yapacak devlet nerde polis ne iş yapar savcilar ne bekliyor biz seçim yapıyoruz ecnebi alemi ayaklanıyor nasılki bize avrupada propaganda yaptırmadılar bunların canlı yayın hakkını vermesin devlet

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Zeynel Abidin

Bu yabancı kanalların Taksim'e sokulması kesinlikle büyük bir hata

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yavuz

ya allah aşkına vurun pkk vurdu deyin çokmu zor bana demekrasi .hukuk var mavalı okumayın.hiç kimse bu alcaklığı avrupada.amerikada ,ortadoğuda yaapaamaaaazzzz,ya bizim ülkemiz domuz ağılımı ipini koparan buraya gelipsağı sola işiyyor.vurun itleri eleman bulamazsanız benim üstüme atın.

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Peyami

Niye böyle endişe verici haberler yapıyorsunuzki?Pretesto doğal bir haktır.İsraili kınamak için yapılırken,veya başörtüsü yasakları kalksın diye yapılırken iyide burda niye art niyet.Bu Ülke hepimizin Akit gaztesi.Lütfen daha yumuşak davranalım birbirimize.Sevgiler

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Turan

Araçlar acilen o bölgeyi terk ettirilmeli.Yani ...tirip gitmeliler.Bakanımıza yaptıkları muamelenin rövanşı tüm haçlı cephesinden alınmalıdır.

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mehmet

fetullağımın baharının tomurcukları o canlı yayın araçları.

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mniksek

ORTADA HOL FOL YOK YUMURTA YOK, DÜĞÜN DEĞİL BAYRAM DEĞİL, İSTANBUL VALİLİĞİ VE EMNİYETİ NE İŞ YAPAR, HAYIRDIR BU CANLI YAYIN ARAÇLARI NEDİR KİMDEN İZİN ALDINIZ DEYİP MÜDAHALE EDİLMESİ GEREKMEZMİ, HOLLANDA BİZİM BAKANIMIZI ELÇİLİĞİMİZE SOKMADI BİZ ONLARA NEDEN MÜDAHELE ETMİYORUZ.

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Aga

Getirdiyse gidip kaldirsinlar. Ozaman bukadarmi zor siz de haberin haberini yaparakmi gundem aciyordunuz.

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Vatan1, Millet1

Ülkenin güvenliği açısından yabancı medya ı. derece tehlike oluşturması nedeniyle niçin yasaklanmıyor bu müstemleke medyası?

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FATİH DALGIÇ

POLEMİĞE GEREK YOK MÜHRÜ GAVURA VURUR GİBİ EVETİ ÇAKTIK ELHAMDÜLİLLAH ...BUNDAN SONRA TAM YETKİ REİSİMİZDE HAK EDENE HAKKINI BAŞ KALDIRANIN BAŞINI ALACAKTIR İNŞÂALLAH

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Alacalı Melikşah

Vatandaş o araçlarıateşe verip çalışanlarınıda linç etmeli ki bir daha cesaret edemesinler. Bunu resmi makamlar yapsa sorun olur.

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Ömer arslan

Araçları içindekilerle beraber 

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Murat Taşcı

Dağıtın, defolsunlar. Bizim bilmediğimizi onlar biliyor

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Yeni Akit
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