Taksim'de dikkat çeken güvenlik önlemi

ASELSAN tarafından üretilen drone savarlar, yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı’nda kullanıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında olumsuz bir duruma karşı askerler tarafından kullanılan drone savarlar dikkat çekti. Bölgede izinsiz uçurulacak dronelara karşı kullanılacak olan drone savarlar, askerler tarafından hazır bir şekilde bekletildi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN POLİSLERE ZİYARET

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan aynı dakikalarda bölgeye gelerek görev yapan polisleri ziyaret etti.

İncelemelerin sürdüğü dakikalarda Taksim bölgesinde İstanbul polisi bölgeyi havadan da anbean kontrol etti. Polis helikopterinin uzun süre Taksim çevresinde tur attığı gözlendi.