Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Taksim'de dikkat çeken güvenlik önlemi

Yılbaşı kutlamalarının yağıldığı Taksim Meydanı'nda, güvenlik önlemleri kapsamında 'drone savar'lar kullanıldı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 00:26
Taksim'de dikkat çeken güvenlik önlemi

ASELSAN tarafından üretilen drone savarlar, yeni yıla saatler kala Taksim Meydanı’nda kullanıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında olumsuz bir duruma karşı askerler tarafından kullanılan drone savarlar dikkat çekti. Bölgede izinsiz uçurulacak dronelara karşı kullanılacak olan drone savarlar, askerler tarafından hazır bir şekilde bekletildi.

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN POLİSLERE ZİYARET

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan aynı dakikalarda bölgeye gelerek görev yapan polisleri ziyaret etti.

İncelemelerin sürdüğü dakikalarda Taksim bölgesinde İstanbul polisi bölgeyi havadan da anbean kontrol etti. Polis helikopterinin uzun süre Taksim çevresinde tur attığı gözlendi.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 00:26
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taksim'de dikkat çeken güvenlik önlemi
    1. Taksim'de dikkat çeken güvenlik önlemi
    2. Ah Hasan abi ah! Sen gittin ya boş..
    3. Laikçilerin yılbaşı kutlamasında taciz..
    4. İran'dan Trump'a çok sert tepki!
    5. WhatsApp çöktü mü?
    6. WhatsApp çöktü! BTK'dan açıklama geldi!
    7. Yılbaşı fırsatçılarına jandarma baskını
    8. ABD'de polise saldırı: Ölü ve..
    9. Yeni yılda artık satılmayacak
    10. Başbakan Yıldırım Kato'daki Mehmetçikler
    11. Diyanet'ten 9500 personel alımı duyurusu
    12. Başbakan Yıldırım'dan sürpriz ziyaret
    13. İşte 2017'de en çok tercih edilen..
    14. Mekke'nin Fethi programına yoğun ilgi
    15. BM'den dünyayı endişelendiren açıklama
    16. "İsrail diye bir devlet yok"
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl..
    18. Gabar Kartallarından komando antlı..
    19. Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince...
    20. AK-47 (Kalaşnikof) nasıl çalışır?
    'Erkekler etek giysin' diyen şarkıcıya tepki yağdı
    'Erkekler etek giysin' diyen şarkıcıya tepki yağdı
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    İran hükümetinden krizle ilgili flaş açıklama
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?
    Erdoğan'dan Gül'e gönderme: Hayırdır, bu ne hız?
    Ürdün diken üstünde! Ordunun başında bulunan...
    Ürdün diken üstünde! Ordunun başında bulunan...
    'İt' şimdi de tehdit etti
    'İt' şimdi de tehdit etti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 31.12.2017
    "İsrail diye bir devlet yok"
    "İsrail diye bir devlet yok"
    İşte İran'ı karıştıran Lawrence!
    İşte İran'ı karıştıran Lawrence!