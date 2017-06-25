Taksim'de alarm verildi! Yoğun güvenlik önlemi alındı
İstanbul Valiliği, LGBT'li sapkınların Taksim'de yapmayı planladığı yürüyüşe izin vermeyeceğini açıklamıştı. Bugün Taksim'de yoğun güvenlik önlemi alındı.25 Haziran 2017 Pazar 17:30
Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklara çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar yerleştirildi.
Ayrıca Gezi Parkı'nda da güvenlik önlemi alındığı görüldü.
İstanbul Valiliği, LGBTİ'nin Taksim Meydanı'nda bugün yapmayı planladığı yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirmişti. LGBT tarafından yapılan açıklamada ise kararın hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.