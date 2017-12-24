Taksim Meydanı'nda yürek sızlatan 'bonzai' krizi

İstanbul’un en hareketli caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nin girişi, yürek sızlatan bir görüntüye sahne oldu. ‘Bonzai’ diye tabir edilen sentetik uyuşturucu kullanarak kendinden geçen bir gencin ibretlik hali bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Kullandığı madde nedeniyle şahsın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Bu acı tablo karşısında yüzlerce insanın duruma aldırış etmeden yoluna devam etmeleri ise dikkat çekti.