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Taksim Meydanı yakınında şüpheli paket ihbarı
Taksim Meydanı yakınında şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, uzman ekiplerin beklendiği öğrenildi.
12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:24
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:24
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