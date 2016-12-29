Takside kısa mesafe sorunu çözüldü

Yolcular ile taksiciler arasında en büyük sorunlardan bir tanesi olan kısa mesafe sorununa çözüm olarak getirilen 8,75 TL'llik düzenlemenin kamuoyunda nasıl karşılanacağı merak ediliyor.

Uğur, kararın İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin bugün gerçekleştirdiği toplantıda alındığını ve önümüzdeki günlerde İBB tarafından resmi açıklama yapılacağını belirtti.

Tarife değişikliğinin yanı sıra taksi şoförlerine uygulanan 'kısa mesafede yolcu kabul etmeme' halinde verilecek cezaların ise artırıldığı, bir taksi şoförünün üç kez üst üste bu konuyla ilgili şikayet edilmesi durumunda ise 1 ay boyunca lisansının askıya alınıp trafiğe çıkamayacağı öğrenildi.