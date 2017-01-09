Takside indi-bindi vurgunu!

İstanbul'da, taksilerde kısa mesafe ücreti 8,75 lira olarak belirlendi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, bundan sonra taksicilerin kısa mesafe müşterisi almama sorununun ortadan kalktığını söyledi. Uğur, taksilerde indi-bindi ücretinin 8,75 TL olarak belirlendiğini belirterek, uygulamanın 2017 yılı içinde başlayacağını kaydetti.

Ancak bazı taksi şoförleri, uygulama hayata geçmiş gibi müşterilerden fazla ücret alıyor. Sosyal medya üzerinde yayılan şikâyetlere göre, bazı şoförler “Taksimetre karda çalışmıyor, kilometre hesabıyla ücreti hesaplayacağız" deyip gidilen kilometreyi 8.75 lira ile çarpıp fazla ücret talep ediyor. Bununla ilgili görüşüne başvurduğumuz Yahya Uğur, “Vatandaşlarımız bu tür kişileri hemen 153'e ve 444 15 23'e şikâyet etsin. Bize de ulaşsınlar. Henüz karar yazılmadı yani uygulama başlamadı. Yani şoförler karar çıktı gibi uyanıklığa kaçmamalı" dedi.

Taksimetre bozuksa taksi çalışmamalı

Uğur, uygulama üzerinde 2012'den beri çalıştıklarını kaydederken, “1 kilometrelik mesafeye de giden, 2,5 kilometrelik mesafeye de giden 8 lira 75 kuruş ödeyecek. Daha uzun mesafeye gidenden ekstra ücret alınmayacak. Yani taksimetrede zam yok" diye konuştu. Vatandaşlara taksimetre dışında başka bir ücret ödememeleri gerektiği konusunda uyarıda bulunan Yahya Uğur, “Her meslekte olduğu gibi bizim meslekte de kötü niyetliler olabiliyor. Taksimetrenin karlı havada çalışmama gibi bir durumu olamaz. Ayrıca kilometreye göre hesap yapılamaz. Taksimetre bozuksa yaptırılmadan şoför çalışamaz. Müşteriler buna mutlaka dikkat etsin" şeklinde görüş verdi.

"Avrasya Tüneli için 34 lira istenemez"

Son zamanlarda Avrasya Tüneli ile ilgili şikâyetlerin de geldiğine değinen Uğur, “Bazıları tünelden geçiş için ekstra 34 lira isteyebiliyor. Bu yasak. Sadece tünele giriş ücreti istenebilir. Ya da köprülerden geçerken çift yönlü ücret isteniyor. Böyle bir durum yok. Sadece bir geçişlik ücret istenebilir. Müşteriden köprüden ya da tünelden geçişte fazla ücret talep edilirse hemen şikâyet yoluna gidilmeli. Zam yapıldığında bile taksimetrelerde düzenleme yapılmadan uygulanmaz. Bu tür durumlarda yaptırımlar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Encümen'den çıkardığı cezalar oluyor. Bizde de disiplin kurulu var. Fazla ücret talebinde 640 liraya varan cezalar mevcut" dedi.