Taksiciye bıçaklı saldırı

Olay, akşam saatlerinde Kozlu Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı 2 kişi, taksi durağında taksicilik yapan Turgay Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi Turgay Ö.’yü bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgay Ö. ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.