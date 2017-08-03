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Taksiciye bıçaklı saldırı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde bir ticari sürücüsü uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 2 şahıs tarafından bıçaklandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:02
Taksiciye bıçaklı saldırı

Olay, akşam saatlerinde Kozlu Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı 2 kişi, taksi durağında taksicilik yapan Turgay Ö. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 kişi Turgay Ö.’yü bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Turgay Ö. ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:02
  1. Zonguldak
  2. Atatürk
  3. Kozlu
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