Taksiciler 10 Temmuz'da 15 Temmuz konvoyu oluşturacak

DTVH, EMNİYET BİNASI VE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NE ÇİÇEK BIRAKILACAK

249, 15 Temmuz şehidini hatırlatma amacıyla Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi 249 taksici esnafı, Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı'nda bir araya gelecek. Etkinlik alanında taksiciler, park halindeki araçlarıyla 15 Temmuz yazacak. Taksiciler darbe gecesi yaşadıklarını anlatacak. Programda şehit taksici Akın Sertçelik'in eşi Sema Sertçelik konuşma yapacak.

Ardından konvoy şeklinde hareket edecek Olan taksiciler, Basın Ekspres üzerinden 15 Temmuz darbe girişimi sırasında üniformalı hainlerin yayını durdurmak için bastıkları CNN Türk ve Kanal D binalarının Olduğu Doğan Medya önüne giderek buraya çiçek bırakacak.

Konvoy daha sonra şırasıyla Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına uğrayacak. Buralara da çiçek bırakan taksicilerin konvoyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde son bulacak.

Tarih: 10 Temmuz 2017 (Pazartesi)

Saat: 21.00

Yer: Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı