Cloudflare

Taksi tarifesiyle ilgili önemli gelişme!

İstanbul’da kısa mesafe sorununu çözmek için indi-bindi ücreti alınması kararı yargıya taşınıyor.

Taksi tarifesiyle ilgili önemli gelişme!
Eklenme: 30 Aralık 2016, 11:06
Bu haber 420 kez okundu

İstanbul'da taksilere getirilen indi-bindi ücretinin gizli taksimetre zammı olduğunu ve haksızlık olduğunu ileri süren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) Başkanı Mehmet Bülent Deniz, kararın iptali için kararı yargıya başvuracaklarını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinde önceki gün taksimetrelere indi-bindi ücreti adı altında 8,75 liralık tarife getirilmesine bir tepkide Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz'den geldi. İndi bindi ücretinin şaşkınlığı içerisinde olduğunun altını çizen ve 3-4 ay önce taksi ücretlerine zam yapıldığını hatırlatan Deniz, "Taksi ücretlerine zaten 3-4 ay evvel yüzde 8 ile yüzde 10 arasında zam yaptılar. Bu 8.75 liralık indi-bindi ücreti, uygulamada 10 lira olarak uygulanacaktır. Vatandaş, taksinin kapısını açtığı anda 10 lira vermiş olacak. Ülkemiz ekonomik olarak küresel bir abluka altına alınmışken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milli seferberlik ilan etmişken ve herkes de bu çağrıya uymaya çalışırken, belediyenin vatandaşa böyle bir zammı reva görmesi hiç bir şekilde kabul görülemez. Belediye neye hizmet ettiğinin farkına varmalıdır. Umarım belediye bu yanlış kararından bir an önce döner ve vatandaşı daha fazla zor duruma sokmaz" dedi.

VATANDAŞ SAHİPSİZ Mİ?

Hükümetin ticari araçlara ÖTV muafiyeti getirdiğine dikkati çeken Mehmet Bülent Deniz açıklamalarına şöyle devam etti: 

"Taksiciler, yüzde 45'lere varan indirimlerle otomobil alıyor. Hükümetin esnafa kıyağı oldu. Güzel bir işti. Ama, esnaf da vatandaşa bunu yansıtmalı. Sen aracını yüzde 45 daha ucuz alacaksın hem de 3 yıllık da sana bu hak tanınacak, ama sen belediyeden 3-4 ay içinde tekrar zam alacaksın. Vatandaş sahipsiz mi? Hükümet bu vergiden neden vazgeçti? Seni korumak için. Yani vatandaşını. Sen niye devletin vatandaşını korumuyorsun? Hükümet sana arabayı yarı yarıya kadar bir ücretle verecek, sen de ‘efendim üst segment araba alıyoruz da onun da ücreti şöyle olsun böyle olsun' diyeceksin. Ee bu ÖTV muafiyeti yapılırken ne deniniz? ‘Artık vatandaş konforlu araçlara binebilecek' Bindir o zaman. Ekstra para niye istiyorsun? Devlet zaten bu hizmeti vatandaşına veresin diye sana ÖTV muafiyeti getirmedi mi?"

BELEDİYE BU YANLIŞINDAN DÖNMELİ 

Bu kararın, diğer toplu taşıma araçlarına gelecek zamların da Habercisi olduğunun altını çizen Deniz, "Her taksimetre zammından sonra diğer toplu taşıma araçlarına zam geliyor. Ülkenin ekonomik durumu göz önüne alındığında vatandaşın toplu taşıma araçlarına daha fazla para vererek, binecek durumda olmadığı görülecektir. Bu nedenle belediyeyi milli seferberliğe uyarak, vatandaşa daha vazla yük getirmemesini istiyoruz. Belediyenin bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Karar uygulanırsa, konuyu yargıya taşıyacağız."

 
EtiketlerTürkiye Ekonomisi HaberleriTürkiye Ekonomisi
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • Vatan yasta, yılbaşı kutlama!
  • Başbakan müjdeyi verdi… 4 yeni proje geliyor
  • İnternetten dizi, film izleyenlere köyü haber! Erişim engellendi
  • Dünyanın gözü orada! Korkulan oldu… Saldırdılar
  • Duyan koştu… Bütün ilçe oraya aktı!
  • Son dakika Ankara noktayı koydu: ABD katılabilir, YPG ise...
  • Yunanistan Büyükelçisi ölü bulundu
  • Bu da korkak hırsız!
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan İbadi ile görüştü
  • Saldırı hazırlığındaki terörist böyle yakalandı
  • Darbecilerle “darbe” Araştırma komisyonu kurarak neyin kafasını yaşıyorsunuz?
  • Ersoy'un yılbaşı kutlamalarına tepki gösterdiği şiir
  • Türkler hakkında konuşan DAEŞ'linin sonu
  • Biz de sana 'ünlem' armağan ediyoruz John!
  • ABD'yi zora sokacak görüntüler!
  • O bar kaçak çıktı
  • Ve 2 Ocak’tan itibaren başlıyor… Yeni kimlik nasıl alınır
  • Rus lider ters köşe yaptı… Putin’den sürpriz!
  • Terör örgütü PKK orada okul açtı!
  • İran'a uyarı: Haritadan silinirsiniz!
  • Hasan Karakaya'yı rahmetle anıyoruz...
  • Ve terör örgütü PKK çekileceğini açıkladı
  • Emeklilerin alacağı promosyon miktarı açıklandı
  • ABD Türkiye'nin düşmanıdır!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın'dan kötü haberÇeyrek altın'dan kötü haber

Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,77 artışla…

MAREV’de ekonomi paneliMAREV’de ekonomi paneli

Dünya Gazetesi Yazarı Rüştü Bozkurt, Türkiye’nin bu coğrafyanın merkezi olduğunu…

TETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladıTETAŞ temin edeceği enerji miktarını açıkladı

Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (TETAŞ) tarafından yerli…

Emekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecekEmekli promosyonu ne kadar? Nasıl ödenecek? Ne zaman ödenecek

Emekliye ödenecek promosyonlar belli oldu. Başbakan Binali Yıldırım, açıklamasında aylık…

Kahve sektörü büyümeyi sürdürüyorKahve sektörü büyümeyi sürdürüyor

Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun istatistiklerine göre Türkiye’de kahve tüketimi ortalama yüzde…

Araç sahiplerine yılın son şoku!Araç sahiplerine yılın son şoku!

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine…

12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet12 yaşındaki Emre Demir'e Barcelona'dan davet

Kayserispor'un 12 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Barcelona kulübünden davet aldı.…

Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!Uyuşturucu satıcısından gazeteciye şok sözler!

Bursa'da TIR'da taşıdığı 114 kilogram uyuşturucu ile yakalanan sürücü "Kime…

Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda testler başladıBakü-Tiflis-Kars demir yolunda testler başladı

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı sona doğru yaklaşıyor. Hattın Gürcistan-Türkiye arasındaki…