Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Pala: Araç alışverişlerinde yeni adres noterler oldu

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü ilgilendiren araç tescili işlemleri 2018’den itibaren noterlere geçiyor. Yıllardır Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen araç tescil ve sicil işlemleri 2 Ocak 2017 tarihinde yayımlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında noterlere devir süreci başladı. Emniyet Birimleri ve Türkiye Noterler Birliği konuya yönelik teknik hazırlıkları yürütüyor. Bütün araçların sicil kayıtlara da noterliklerde tutulacak. Tescil işlemi kapsamında sadece satış ve devir bulunmuyor. Araç üzerinde yapılacak motor şasesi yenilemesinde boyatmaya kadar her türlü değişiklik tescil işlemleri kapsamına giriyor. Plaka değişikliği olmayan araçlarda ruhsat araç sahibine hemen verilmeye başlanacak. Türkiye genelindeki bin 950 civarındaki noter 7 bin civarındaki çalışanıyla yıllık 10 milyon araç tescil işlemini yürütecek. Sıfır araçların bayiler tarafından yapılan tescilini de artık noterlikler gerçekleştirecek. Bayiler artık Emniyet Trafik Tescil Şubesi yerine noterlere gidecek.

YENİ BİR SİSTEM KURULUYOR

Yapılacak işlemler için Araç Tescil Sisteminin (ARTES) kurulma aşamasında olduğunu vurgulayan Taksi Sahipleri Derneği Başkanı Mustafa Pala, “Noterler zaten ikinci el araç satış ve devir işlemlerini gerçekleştiriyordu. Aracın yeni sahibine 30 günlük geçici tescil belgesi veriyordu. Tescil ve sicil işlemlerinin artık Türkiye Noter Birliği gözetiminde yapılacak. Ruhsat olarak adlandırılan aracın sahiplik işlemini 2018’den itibaren noterler yapacak. Ruhsatlar noterden alınacak. Ruhsat gönderimi geçtiğimiz yıllarda bir ay iken noterlere işlemin geçişiyle satış sözleşmesinin yapıldı anda verilir hale gelecek. Üyelerimizin ve vatandaşların yararına yeni bir uygulama başlıyor” diye konuştu. Noterlere bu yetkinin verilerek işlemlerin tek elde toplanmasının esnaf için de kolaylık olacağını ifade eden Pala, “Hem iş kaybının hem de bir takım suistimallerin önüne geçilebilecek. Eski sistemde noterler satış yaptığı aracın trafikteki ana kaydını göremediği için hacizli ya da rehinli araçların satış işlemi yapılabiliyordu. Bu konularda mağduriyet yaşanıyordu. Bu işlemlerin tek bir merciye noterlere devredilmesi mağduriyet yaşanmasını da ortadan kaldırmış oldu” dedi.