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Taklalar atarak hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, refüje çarpıp taklalar atarak hurdaya dönen otomobilde bir kişi yaralandı.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:58
Taklalar atarak hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı

Bursa’dan makine parçaları aldıktan sonra İnegöl’de dönmekte olan Muharrem Donat idaresindei 16 PN 115 plakalı özel otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Savrulan özel otomobil yolun sağındaki mobilya mağazasına ait kaldırım taşlarına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan otomobil yaklaşık 20 metre ileriye düşerek hurdaya döndü. Sürücü Muharrem Donat hurdaya dönen özel otomobilde sıkıştı. Sıkışan sürücü için herkes seferber oldu. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücüyü kurtarmak için çaba sarf etti. Sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özel otomobili görenler ise, sürücünün bu araçtan nasıl sağ kurtulduğuna şaşırdı.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 17:58
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