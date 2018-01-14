Takla atan otomobilin yaralı sürücüsü eşi için yardım istedi

Kaza saat 14.00 sularında TEM Otoyolu İzmit geçişi Bekirdere Viyadüğü Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuzla'dan Afyon'a gitmekte olan Süleyman B. idaresindeki 54 YA 989 plakalı araç, İzmit Bekirdere Viyadüğü’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak yol kenarına düştü. Takla atan araçta sürücü Süleyman B. yaralanırken, eşi Nazike B. (54) Araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.



“Ben iyiyim eşime bakın”



Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Süleyman B.’ye olay yerinde müdahale etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında yaralı adam, ‘Ben iyiyim eşime bakın, onun durumu daha kötü’ diye söyleyip, ekiplerin ısrarıyla ambulansa bindi. Bu esnada itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralı kadını kurtarmak için hummalı bir çalışma başlattı. Araç içerisinde sıkışan kadın çalışmaların ardından çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Süleyman B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, eşi Nazike B.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.