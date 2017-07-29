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Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:36
Takla atan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Malkara-Gönence yolu üzeri Meşatlık mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden bağ evine gitmekte olan Hüseyin Özarda (54) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Şarampole devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Özarda, olay yerinde hayatını kaybetti. Özarda’nın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Malkara Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:36
  1. Tekirdağ
  2. Malkara
  3. Gönen
  4. Şara
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