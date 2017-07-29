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Takla atan kamyondan sağ çıktılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:33
Takla atan kamyondan sağ çıktılar

Kaza, Şahin yolu üzeri İbrice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara’dan Şahin Mahallesi’ne hayvan almaya giden S.E. yönetimindeki 59 LT 789 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Şarampole devrilen kamyonet sürücüsü S.E. ve yanında bulunan Z.E. (17) ve B. K. (27) yaralandı. Yaralılar ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 13:33
  1. Tekirdağ
  2. Malkara
  3. Şara
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