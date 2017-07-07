Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Takla atan araçtan sağ çıktılar

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 4 kişi hafif yaralandı.

07 Temmuz 2017 Cuma 20:03
Takla atan araçtan sağ çıktılar

Kaza bugün saat 18.00 sularında meydana geldi. Adapazar’ı istikametinden gelen 16 PR 078 plakalı aracın sürücüsü Nilay Bulut, Kaynarca köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan araç, içinde bulunan ikisi çocuk dört kişi ile birlikte yolda taklalar atarak ters döndü. 112 ekipleri, hafif yaralı dört kişiyi İznik Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kazada hafif yaralanan Nilay Bulut (42), Elif Azra Bulut (18), Muhammed Bulut (13) ve Mustafa Tuğra’nın (8) hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 20:03
  1. Bursa
  2. Kaynarca
  3. Kaynar
  4. İznik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hevesleri kursaklarında kaldı... Anayasa Mahkemesi'nden bir ret kararı daha...
    1. Hevesleri kursaklarında kaldı.....
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine..
    3. Erdoğan'dan Japon Başbakan'a sitem: Ne..
    4. Her ziyareti olay... Trump sokakta..
    5. Alman milletvekilleri Türkiye'ye geliyor
    6. Ağaçtan düşen kadın ağır yaralandı
    7. Yargıtay Birinci Başkanı Cirit’ten..
    8. Hacı adayları 'Hac Okulu'nda kutsal..
    9. İşte 15 Temmuz'da camilerde yapılacak..
    10. Trump ve Putin ilk kez bir araya geldi
    11. TBMM Başkanvekili Aydın Türkiye’nin..
    12. Karısını öldüren şahıs cezaevinde..
    13. Kahramanlarımızın isimleriyle yürüdüler
    14. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar..
    15. Vali Ustaoğlu, şiddetli fırtınaya..
    16. Aliağa meclisi temmuz ayında ikinci..
    17. Sungurlu’da arazi yangının bilançosu..
    18. Tanker faciasında ölen 2 çocuk toprağa..
    19. Başbakan talimatı verdi o ilçede doğal..
    20. Kırsaldaki çalışmalara sıkı takip
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Esnaf ayaklandı! Avukatlar AVM'ye...
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Sakarya'da Suriyeli hamile kadına tecavüz edip çocuğu ile birlikte öldürdüler!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Türkiye'nin operasyonuna ABD'den komik itiraz!
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'
    Rusya'dan PYD'ye ültimatom! 'terk edin'