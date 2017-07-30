Takla atan aracın sürücüsü yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Malatya-Gölbaşı Karayolu Doğanşehir Kelhalil mevkiinde meydana geldi. Abuzer Akbaş yönetimindeki otomobil iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Diğer sürücülerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık ambulansı ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.