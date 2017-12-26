Takipçilerine 'intihar edin kurtulun' diyen Youtuber hayatının şokunu yaşadı
YouTube'da milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e yayınladığı bir video yüzünden dava açıldı.26 Aralık 2017 Salı 14:20
"GENÇLERİ İNTİHARA TEŞVİK EDİYOR"
YouTube'da 1,4 milyon, Instagram'da ise 2,4 milyon takipçisi olan Danla Bilic, yayınladığı bir video nedeniyle adliyelik oldu. Danla Bilic, "İntihar edin, bu hayattan kurtulun" sözleri nedeniyle 'Gençleri intihara teşvik ediyor' diye savcılığa şikayet edildi.
Bilic hakkında soruşturma açıldı.