Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek, İHA’ya yaptığı açıklamada, Süper Lig’deki ilk sezonlarında kötü rüya görmek istemediklerini belirterek, “2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu fikstürü belli oldu. Tüm takımlarımıza kazasız, belasız ve centilmence bir sezon diliyorum. Sonuçta her takımla karşı karşıya geleceğimiz bu zorlu periyotta, ilk haftalarda biraz daha bize denk takımlarla oynayacağız gibi. Ligin güç dengeleri çok yukarılarda görünüyor. Zaten bunu transfere bakıp da görebiliriz. Her takım transferde hareketli ve de büyük bir titizlik sergileyerek yol izliyor. Biz de ilk sezonumuzda korkulu riya görmemek adına gücümüz nispetinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu ligde hataya ve tembelliğe yer yok. Camiamız rahat olsun. Transferde her ihtimali göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Yeni hocamızla ve yeni takımımızla lige renk katmak istiyoruz” diye konuştu.

“Aksi halde yeni stadı kullanamayız”

Gevrek, sezonun ilk maçını sahalarında oynanacak olmaları nedeniyle yeni yapılan stadın eksilerinin daha hızlı tamamlanması gerektiğine dikkat çekerek, “Sezonun ilk maçı sahamızda. Dolayısıyla 11 Ağustos’a kadar yeni stadımızdaki eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız. Aksi halde yeni stadı kullanamayız. Bunun için gerekli yerlere, gerekli başvuruları yaptık. Umarız eskilerin tamamlanması için en kısa zamanda harekete geçilir” ifadelerini kullandı.