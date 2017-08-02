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Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...

Beşiktaş'ın anlaşma aşamasında olduğu İspanyol golcü oyuncu Negredo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:28
Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...

İspanyol basını, Alvaro Negredo'nun Valencia'nın bu sabah yapılan antrenmanında yer almadığını yazdı. Tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaşan yıldız golcü ardından arabasıyla ayrıltı.

Haberde golcü oyuncunun transferinin resmiyet kazanmasının yakın olduğu ve sağlık kontrollerinden geçmek için Türkiye'ye gideceği belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 12:28
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