Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...

İspanyol basını, Alvaro Negredo'nun Valencia'nın bu sabah yapılan antrenmanında yer almadığını yazdı. Tesislere gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaşan yıldız golcü ardından arabasıyla ayrıltı.

Haberde golcü oyuncunun transferinin resmiyet kazanmasının yakın olduğu ve sağlık kontrollerinden geçmek için Türkiye'ye gideceği belirtildi.