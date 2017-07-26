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Mert Günok Galatasaray için yola çıktı

Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Bursaspor'un kalecisi Mert Günok, yeşil-beyazlıların Avusturya kampından ayrıldı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:15
Mert Günok Galatasaray için yola çıktı

Başarılı kaleci için takım arkadaşları veda partisi düzenlerken Mert teknik ekip ve oyunculara teşekkür etti. Sabah saatlerinde kamptan ayrılan Mert Günok, geçen sezondan kalan alacaklarını tahsil ederek Bursaspor ile olan sözleşmesini feshetti.

Bursaspor, yıllık 1.2 milyon Euro kazanan Mert'i bedelsiz olarak serbest bıraktı. Bu koşullarda Galatasaray Kulübü, Mert Günok için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.

Önümüzdeki günlerde transfer ile ilgili resmi açıklamanın yapılması ve Mert'in Galatasaray'ın ikinci etap kamp çalışmalarında yer alması bekleniyor.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:15
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