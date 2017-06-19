Hikmet Karaman'dan skandal '15 Temmuz ve terör' bahanesi

Darbe girişimi ve terör eylemleriyle kötü günleri geride bırakan ülkemizde her şeye rağmen hayatın akışını bozmamak için gayret eden milletimizin zarar etme pahasına da olsa ekonomiyi canlı tutmaya çalışması takdir toplamıştı. Bunun aksine geçtiğimiz sezon Süper Lig'ten düşen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, küme düşme nedeni olarak ekonomik belirsizliği göstermesi kamuoyunu rahatsız etti. Bilindiği üzere yaşanan ekonomik dalgalanmadan Türkiye'deki tüm spor kulüpleri zarar görmüştü.

BeINSports'a konuşan Karaman, şunları kaydetti:

"Bu takım benim teknik direktörlüğümde düştü, şehre borcumuz var. 36 puan aldık, genç, dinamik bir takım kurduk. Plan-proje içerisinde istediğimiz bazı olayları hayata geçiremedik. Mutlaka bizim de burada eksiklerimiz, hatalarımız olmuştur ama Türkiye’nin yaşamış olduğu darbe girişimi, birtakım olayların, bombaların patlaması, ekonomik sebepler, bizim de içinde bulunduğumuz birçok ortam istediğimiz bazı nokta transferlerde ve kulübün ekonomisini düşünerek; daha genç, dinamik bir takım kurduk. Ama olmadı, bazı nedenler bunu engelledi. Bundaki en büyük sorumlu benim, bu şehre bir borcumuz var."