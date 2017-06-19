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Takım elbiseler mağaralarda

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, bir mağarada teröristlerin halkın arasına karışmak için kullandığı takım elbise ele geçirildi. 1 teröristin sağ olarak yakalandığı operasyonda, bombalı araç saldırısında kullanılacağı değerlendirilen bir ticari araç bulundu.

19 Haziran 2017 Pazartesi 07:05
Takım elbiseler mağaralarda

DİYARBAKIR - Diyarbakır’ın 6 ilçesinde düzenlenen operasyonda, mağarada PKK’lı teröristlerin halkın arasına karışmak için kullandıkları takım elbise ele geçirildi. Bin 528 kilometrekarelik alanda, 28 Mayıs’ta başlatılan “Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu” devam ediyor.

Operasyonda, 14 komando taburu, bin 199 polis özel harekat personeli ve bin 442 güvenlik korucusu olmak üzere 7 bin 742 güvenlik personeli yer alırken, dün ekiplerce oluşturulan 33 kontrol noktasında 67 araç ve 850 kişinin sorgulaması yapıldı. Sorgulamada, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 14 kişi yakalanarak Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Basit yaralama, hırsızlık, suç ve suçluyu övmek ile terör örgütü işbirlikçisi olmak suçundan aranan 4 kişi gözaltına alındı. Alınan arama kararına istinaden 29 köy ve 4 mezradaki 140 ev ve eklentilerinde yapılan aramada “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan bir terörist yakalanarak gözaltına alındı.

3 TON UYUŞTURUCU, 2 TON BOMBA

Operasyonda, teröristlerce kullanılan mağara ile 3 sığınakta takım elbise, 6 ruhsatsız av tüfeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, 100 kilogram amonyum nitrat, 10 büyük tüp, 350 metre kablo, 300 pil, 30 batarya, 10 ışıklandırma sistemi, 5 kazma, 5 kürek, 15 metre hortum, 5 düdüklü tencere, 10 çaydanlık, 5 bıçak, muhtelif yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilirken, bombalı araç saldırısında kullanılacağı değerlendirilen ticari bir araç bulundu. Operasyonda 2 ton 988 kilogram esrar ile  bir milyon 699 bin 100 kök hintkeneviri bitkisi ele geçirildi. Bitlis’te ise 2 ton 50 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi.

 

Haber Tarihi: 19 Haziran 2017 Pazartesi 07:05
  1. Takım elbiseler mağaralarda
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