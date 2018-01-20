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Takım arkadaşından Cenk Tosun'a övgü

İngiliz kulüp Everton'ın İzlandalı futbolcusu Gylfi Sigurdsson, takıma yeni katılan Cenk Tosun ve Theo Walcott hakkında övgü dolu sözler kullandı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 15:05
Takım arkadaşından Cenk Tosun'a övgü

Sigurdsson, Premier Lig'in 24. haftasında bu akşam West Bromwich'u ağırlayacakları maç öncesi kulübünün internet sitesine konuştu. İzlandalı orta oyuncusu, Noel'den bu yana kötü bir performans sergilediklerini belirterek, "Theo Walcott ve Cenk Tosun'un gelişi takımımıza güç kattı. İki oyuncunun gelmesiyle birlikte Everton'ın yükselişe geçeceğine inanıyorum" dedi.

"TAKIMIMIZDA ONLARI GÖRDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Sezonun devre arasında üst düzey futbolcuların transfer edilmesinin zorluğuna işaret eden Sigurdsson, "Cenk ve Walcott üst düzey futbolcular ve bulundukları takıma büyük fayda sağlayan isimler. Everton'a da önemli katkılar sağlayacağından eminim. Takımımızda onları gördüğüm için çok mutluyum. Ayrıca devre arası yapılan bu transferler bizim enerjimizi artırırken, taraftarı da heyecanlandırıyor" şeklinde konuştu.

"CENK'E BUGÜN DAHA FAZLA GOL ŞANSI YARATACAĞIZ"

Theo Walcott'un süratli bir oyuncu olduğunu, Cenk Tosun'un da hareketli oyunuyla kaliteli işler yaptığını vurgulayan İzlandalı oyuncu, "Theo'nun kanatlardan hızlı atakları rakiplerimiz için büyük tehdit oluşturacak. O'nun bu yapısı bizim için hücumda da farklılık yaratacaktır. Cenk de hücum hattında çok hareketli. Akıllı hamlelerle sonuca gidebiliyor. Bu da bir forvet için önemli bir şey. Ayrıca çok saygılı ve nazik bir insan. Geçen hafta oynadığımız Tottenham maçında haklı olarak tam futbolunu sergileyemedi. İlerde tek başına 2 ya da 3 savunmacıyla mücadele etti. Bugün oynayacağımız West Brom maçında daha fazla hücum edeceğiz. Bu nedenle Cenk'in daha iyi oynayacağını ve kendisine daha fazla gol şansı yaratacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 15:05
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