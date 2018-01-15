Takılardaki taşlar artık altın diye satılamayacak

Altıntakıların üzerinde bulunan taşların daha önceden altın diye satıldığını dile getiren Elazığ Kuyumcular Odası Fikret Çakmakcı, taşların bundan sonra altının gramından düşülüp o şekilde satılacağını söyledi.

Elazığ Kuyumcular Odası, altın takılar üzerinde bulunan boncuk taşlarla ilgili yeni bir uygulama başlattı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye’de ilk olan uygulamada, kuyumcular altın üzerinde bulunan ve değersiz olan boncuk taşları altının gramından düşerek alıp, satacak. Önceden değersiz taşların altın fiyatına satıldığını aktaran Oda Başkanı Fikret Çakmakcı, artık barkod üzerinde taşın gramının yazılı olacağını ve vatandaşın alırken taşın gramını altından düşerek alacağını aktardı.

UCUZ SATILACAK

Cam diye tabir edilen taşların daha önceki uygulamada altın diye alındığını vurgulayan Fikret Çakmakcı, “Bu saatten sonra taşı altın diye almayacağız. Taşı normal altının gramından düşüp, sadece firmalara işçilik ödeyeceğiz. Buda dolayısıyla vatandaşa yansıyacak. Ucuz aldığımız bir ürünü, vatandaşa da ucuz olarak satacağız. Tek taş ve beş taşlarda da bu geçerlidir. Vatandaş kuyumcuda bir art niyet aramasın. Kuyumcu bu şekilde aldığı ürünü mecburen bu şekilde satıyordu. Taşlı ürün satışı yapan firmalara açtığımız savaşta bu saatten sonra taşın gramı altından düşülecek, işçiliğine yazılacak. Vatandaş tek taşı 50 lira, beş taşı ise 70 lira daha ucuz alacak. Bundan sonrada vatandaş sattığı taşlı ürünün taşını çıkarttırmadan satacak. Kuyumcu taşını çıkarıp alsa bile vatandaş herhangi bir zarara uğramayacak. Çünkü taşına para ödemeden alınmış bir ürün. Şuan Elazığ’da başlattık ve Türkiye’de de uygulamalar geçerlidir” dedi.

''CAMI ALTIN FİYATINA SATIYORDUK''

Minik ve küçük taşlarda böyle bir uygulamanın olmadığını hatırlatan Çakmakcı, “Sadece büyük taşlı ürünlerde geçerlidir. Vatandaş taşa para ödemeden alışverişini gönül rahatlığı ile yapacak. Camı altın fiyatına satıyorduk ve vatandaş tarafından tepki ile karşılanıyordu. Ama şimdi hem kendimizi koruma anlamında hem de vatandaşı koruma anlamından böyle bir çalışma başlattık. Bu çalışmada tüm illerin oda ve dernekleri tarafından benimsendi. Onlar da bu sisteme geçecekler. Vatandaşlar bundan sonra gönül rahatlığıyla alışverişini yapacak” diye konuştu.

''DUR'' DEDİK

Artık barkot üzerinde taşın gramının yazılı olacağına dikkat çeken Çakmakcı, “Vatandaş da aldığı zaman taşın gramını altından düşürtecek. Bin 200 liraya alınan bir göz künye şuan bin liraya alınacak. Buda hem kuyumcunun güvenini artıracak hem de yarın sattığı zaman en azından daha az zarar etmiş olacak. Kadınlarımız aksesuara daha fazla önem verecek. Toptancılar gün boyunca aradı ve sitem etti. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Buna kesinlikle ’dur’ diyecek biri lazımdı. O da bize nasip oldu. Biz artık bu hırsızlığa ’dur’ dedik” ifadelerini kullandı.