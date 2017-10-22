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Takı yüzünden çıkan tartışmada gelini hastanelik ettiler

Düğünde takı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada darbedilerek yaralanan gelininin de aralarında olduğu 12 kişi hastanelere kaldırıldı.

22 Ekim 2017 Pazar 18:18
Takı yüzünden çıkan tartışmada gelini hastanelik ettiler

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde erkek ve kız tarafı arasında takı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada gelinin de aralarında olduğu 12 kişi darbedilerek yaralandı. İddiaya göre, damat B.A. ve yakınları, düğün öncesi gelin D.B'yi evinden alarak Karasamsun Mahallesi Çamköy Sokak'taki düğün alanına getirdi. Düğünde takı merasiminin ardından kız tarafı, takıların kendilerinde kalacağını söyleyince tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavgaya dönüşen olayda gelin ile kız ve erkek tarafından 11 kişi darbedilerek yaralandı. Kavgayı olay yerine sevk edilen asayiş ve çevik kuvvet ekipleri sonlandırdı. 112 Acil Servis ekibince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan gelin D.B, ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar da kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 18:18
  1. Samsun
  2. Karasamsun Mahallesi Çamköy Sokak
  • ArifArif2 sa önce
    Takı kadının hakkıdır.Evliliğin başı böyle başlarsa sonu mezarda biter.Herşeyin maddiyat olduğu bir dönemde yaşıyoruz maalesef..Hz. Muhammed sav. kızını Ali ra. verirken istediğini bir okuyun inşaallah...
  • AliAli15 sa önce
    Bu evliliği ite kaka oldurmaya çalışırlar şimdi baştan olan olmuş hiç düzeltmeye çalışmasalar bari
  • VatandaşVatandaş16 sa önce
    Düğünbittiğine göre herkes takısını geri alsın.Öküz öldü ortaklık bitti.
  • A. OmerA. Omer16 sa önce
    Müslümanların durumu.Tek dertleri maddiyat.
  • MuratMurat16 sa önce
    Kiz tarafi takiyi isteyince takmislar belli
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