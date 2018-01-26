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Taiz operasyonu başladı

Yemen'de meşru hükümete bağlı güçlerin üç yıldır Husilerin kuşatması altındaki Taiz'in kent merkezine geniş kapsamlı operasyon başlattığı bildirildi.

26 Ocak 2018 Cuma 20:16
Taiz operasyonu başladı

Yemen'de meşru orduya bağlı Taiz Askeri Cephesinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde üç yıldır uygulanan kuşatmanın kaldırılması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyona tüm askeri birliklerin karadan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ise havadan destek verdiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümet güçleri, Taiz'in batı kesimindeki Beydani Biddebih bölgesi ile Hur köyünü kontrol altına aldı. Koalisyon güçleri de Husilere ait mevzilere 12 hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda onlarca militan öldü ve yaralandı. Ayrıca iki araç ile iki tank kullanılamaz hale getirildi."

Öte yandan, Taiz Valisi Emin Muhammed Mahmud, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı ENA'da yer alan açıklamasında kentteki asker ve sivillere hükümet güçlerine katılma çağrısında bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 20:16
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Yemen
  3. Taiz Askeri Cephesi
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