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TAI, “Türkiye’yi uçuracak” mühendisleri yetiştiriyor

Havacılık ve uzay sanayisinde Türkiye’nin ulusal güvenlik ihtiyacına yönelik çözümler geliştiren ve Milli Muharip Uçak başta olmak üzere yeni projeler için kolları sıvayan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), ihtiyaç duyduğu binlerce mühendisin yetişmesi için 16 üniversiteyle iş birliği yapacak.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:30
TAI, “Türkiye’yi uçuracak” mühendisleri yetiştiriyor

Türkiye’de üniversite-sanayi işbirliğini sağlamaya yönelik çabalara bir yenisi eklendi. TAI, daha önce çeşitli firmaların birkaç üniversiteyle sınırlı kalan iş birliklerini çok daha geniş bir boyuta taşıdı.

Son dönemde T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, ANKA İnsansız Hava Aracı, HÜRKUŞ Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı gibi başarılı projelere imza atan TAI, bir yandan bu platformları üretip farklı donanımlarla çeşitlendirmeye çalışırken, ürün portföyünü de yeni projelerle çeşitlendirecek. T625 Genel Maksat Helikopteri’nin ilk uçuşunu bu yıl yapmayı planlayan TAI’nin elindeki işler, Milli Muharip Uçak, Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı Geliştirme Projesi (HÜRJET), Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İnsansız Hava Aracı, 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri Projesi, ATAK-2 ve uydu projeleriyle daha da artacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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