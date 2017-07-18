Tahtalı Hamam Müze ve Kültür Merkezi olarak hizmete sunulacak

Kitabesi bulunmayan ancak mimari özellikleri ile son Osmanlı eseri olduğu tahmin edilen Tarihi Tahtalı Hamam’ın atıl durumdan kurtarılması noktasında sürdürülen restorasyon çalışmaları devam ediyor. Battalgazi Belediyesi tarafından tapusu alındıktan sonra restorasyon çalışmalarına başlanılan Tarihi Tahtalı Hamam’ın restorasyonunun Eylül ayı içinde bitirilmesi hedeflenirken Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hamamı Malatya’ya Hamam Müzesi ve Kültür Merkezi olarak kazandıracaklarını belirtti.

Gürkan, “Tahtalı Minare Hamamı Malatya’nın en eski yapıtlarından bir tanesi. 1800’lü yılların sonlarına doğru yapılmış ve Malatya’da kalan hamam boyutu itibariyle tek yapı. Bunun bir an evvel kültür mirasına kazındırılması noktasında Belediye Başkanı olur olmaz oranın kamulaştırma işlemlerini başlattık. Kamulaştırma süreci bittikten sonra Sivas Koruma Kurulu ile birlikte yaptığımız çalışma sonunda rölevelerini ve restorasyon projelerini onaylattık. Akabinde de ihaleye çıktık. Şu an ihaleyi ilgili müellif firma aldı. Çalışmalar devam ediyor. Eylül ayı içinde de oranın bitirilip bize teslim edilmesi sağlanacak. Bitirilmesinin ardından orası Hamam Müzesi ve Kültür Merkezi olarak işlev görecektir” diye konuştu.