Taht bu sabah gitti… Şok fotoğraflar az önce geldi!

Katar'a karşı tecritin başını çeken Suudi arabistan'da bu sabah sürpriz bir değişiklik oldu. 57 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Nayif koltuğunu kaybetti, yerine Kral Selman'ın 31 yaşındaki oğlu Muhammed bin Selman geldi.

Halihazırda Savunma Bakanlığı'nı yürüten yeni Veliaht Prens Selman'ın bir görevi daha oldu, Başbakan Yardımcılığı. Böylece, Prens Selman artık hiyerarşide ikinci adam oldu.

Muhammed bin Selman, Riyad yönetiminin Yemen'de yürüttüğü askeri operasyonların başındaki isimdi.

Yeni Veliaht Prens, aynı zamanda Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun 2016'da kısmen özelleştirilmesini ve enerji yasalarında bir takım değişiklikler teklif etmişti.



Tüm görevlerinden kovuldu

Veliaht Prens unvanını kaybeden Nayif ise, ayrıca Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı'ndan da kovuldu.

Reuters haber ajansı, Nayif'in yeni Veliaht Prens'e bağlılık bildirdiğini son dakika haberi olarak duyurdu. Yerel medyanın servis ettiği fotoğrafta ise, Bin Selman'ın yerine geldiği Nayif'in elini öptüğü görülüyor.

Güç savaşları çıkabilir

ABD'yle yakın ilişkileri olduğu bilinen bin Selman, Kral'ın da oğlu. Associated Press haber ajansına konuşan analistlere göre yeni Veliaht Prens'in genç yaşı, krallığın önümüzdeki onlarca yıl boyunca politikalarını belirlemede etkin bir rol oynayabilir.

Ancak analistler aynı zamanda, bin Selman'ın hırslı politikalarının kraliyet ailesi içinde bir takım gerginliklere yol açabileceği görüşünde.

Tahta giden yoldaki değişiklik, Kraliyet Divanı kararnamesiyle duyuruldu. Kararnameyle ayrıca, kralın nasıl seçileceğini belirleyen Anayasanın 50'nci maddesinde değişiklik yapıldı. "Kral, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları arasından seçilir'' hükmü, "Ülkeyi yönetecek olan kişi, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları ve torunları arasından seçilir" diye değiştirildi.

Mevcut Kral 81 yaşındaki Selman, 10 yıldır Kral olan Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un ölümüyle birlikte 2015 yılında tahta çıkmıştı.

Ortadoğu'da en büyük rakibi İran'la kıyasıya mücadele eden Suudi Arabistan, hem Yemen'de hem de Katar'da Tahran yönetimiyle karşı karşıya geldi. Suudiler ve İran'ın desteklediği Husiler, birkaç yıldır Yemen'de savaşıyor.