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Tahşiye kumpasına ceza yağdı

FETÖ’cüler tarafından İslami camiaya yönelik kurulan en büyük kumpaslardan olan Tahşiye davasından karar çıktı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:09
Tahşiye kumpasına ceza yağdı

HABER MERKEZİ - 33 sanığın yargılandığı davada, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca 31 yıl, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kendilerinden başka hiç kimseye yaşama hakkı tanımayan FETÖ’cülerin, Müslümanları köşeye sıkıştırmak ve etkisiz hale getirmek için kurguladıkları Tahşiyeciler Grubuna yönelik kumpas davasından karar çıktı. Hidayet Karaca 31 yıl, Ali Fuat Yılmazer ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ZİNDANDA ÇÜRÜYECEKLER

Tahşiyeciler Grubu’na kumpas kurdukları iddiasıyla aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün'ün de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandıkları davada karar çıktı. FETÖ'nün ''Tahşiyeciler Grubu''na kumpas kurduğu iddiasıyla elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 33 sanığın yargılandığı davada, Karaca 31 yıl, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer ise 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Hidayet Karaca'nın "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl, "İftira" suçundan da 4 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

PENSİLVANYA İBLİSİNİN DOSYASI AYRILDI

Yurt Atayün hakkında da, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl, "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl, "İftira" suçundan da 4 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında ise, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl, "İftira" suçundan 4 yıl olmak üzere 16 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme, FETÖ elebaşısı Gülen ve eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun ifadesi alınamadığı için dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 13:09
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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