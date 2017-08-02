Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tahriru'ş Şam'ın gözünden 'Dünya Düzeni'

Yapılanmanın ileri gelen yöneticilerden olan Abdullah eş Şami, mevcut dünya siyasetine ve Birleşmiş Milletler yapısına olan bakışlarını ortaya koydu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:46
Tahriru'ş Şam'ın gözünden 'Dünya Düzeni'

Tahriru'ş Şam'ın öncüllerinden olan Şam'ın Fethi Cephesi'ni oluşturan Nusret Cephesi, birkaç sene önce yayınladığı bir video çalışmasında mevut dünya sistemine bakışlarını ortaya koymuştu.

Videonun ilgili bölümünde konuşan kişi o dönem Nusret Cephesi'nde, şimdi ise Tahriru'ş Şam'da kadılık görevini yürüten Ebu Abdullah eş Şami künyeli Abdurrahim Attun. Arap Baharı ve kurulu dünya düzeni hakkında konuşan şer'i kadı, Osmanlı hilafetinin yıkılmasıyla Birleşmiş Milletler merkezli yeni bir dünya düzeni teşkil edildiğinden söz ediyor.

Yeni dünya düzeninin siyasi otoritesini Birleşmiş Milletler'in temsil ettiğini söyleyen Ebu Abdullah eş Şami, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden söz ediyor. Amerikan doları ve IMF'nin de yeni sistemin iktisadi yönünü temsil ettiğini ifade eden şer'i kadı, bu düzenin İslami hilafetin ortadan kalkmasıyla oluşturulduğunu sözlerine ekliyor.

İslam coğrafyasını işgal eden devletlerin, coğrafyada kendilerine bağlı kukla rejimler oluşturduklarını öne süren eş Şami, dünya düzenine bağlı bu rejimlerin Batı tarafından desteklendiğini belirtiyor.

MepaNews

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 16:46
  1. Tahriru'ş Şam
  2. Birleşmiş Milletler
  • HasanHasan58 dk önce
    dediklerinin hepsi dogru ama kendi ipininde onlarda oldugunu bilmiyor mu zamani geldiginde daesin basina ne gelmisse sizinde basiniza o gelecek sizide sahneden cekecekler.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı
  1. Karabük’te trafik kazası: 3 yaralı
  2. Gaziantep'te 3 bin 500 öğrenciye..
  3. Rusya büyükelçiliğine saldırı!
  4. ABD: Savaşırsanız sizi bombalarız
  5. Türkiye'yi merkez üssü yapacak! Dev..
  6. Batman'da minibüs ile otomobil..
  7. Ferrari'nin karı yükseldi
  8. Mısır Gevrekli Kozalak Kurabiye nasıl..
  9. Dow Jones ilk kez 22.000 puanın..
  10. Zebranın hazin sonu
  11. Trump imzayı attı
  12. Yangının zararı büyük oldu
  13. Boğazkale’ye yöresel ürünler standı
  14. 26 sene uğraştılar! Bakın neden...
  15. Tokat’ta trafik kazası: 3 yaralı
  16. Düzyatan: Birileri benim diziden..
  17. Beklenen açıklama geldi: Feshetmeye..
  18. ABD: Türkiye ile ilişkilerimiz gerilim..
  19. Hastalığı yüzünden çocuklarını sevemiyor
  20. Bitlis’te kaldırım işgallerine karşı..
FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
FETÖ ile başarısız oldu, YPG'yle harekete geçti!
PKK, O kente girişleri yasakladı...
PKK, O kente girişleri yasakladı...
İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
İhanet davasına damga vuran sözler: Soyumuz var oldukça...
PKK'dan sızma girişimi!
PKK'dan sızma girişimi!