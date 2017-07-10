Tahriru'ş Şam'dan Türkiye sınırındaki olaylar ile ilgili açıklama

Sosyal medyada, 4 yaşındaki bir Suriyeli çocuğun İdlib'in Harem beldesinde evinin önünde oynarken Türkiye tarafından gelen bir ateş sonucu yaşamını yitirdiğine dair haberlerin ardından Tahriru'ş Şam bugün bir açıklama yayınladı.

Grup, ölen çocuğun Harem beldesine bağlı Şeyh Ubeyd köyünde evinin önünde oynarken Türkiye tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiğini kaydetti. Olayın bölge halkı tarafından şiddetle kınandığının belirtildiği açıklamada, bölgede buna benzer başka olayların da yaşandığına işaret edildi.



Tahriru'ş Şam'ın açıklamasına göre aynı şekilde, dünden önceki gün Cisr Eş Şuğur beldesi kırsalındaki Harmeş köyünde, 2 genç daha Türkiye tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Bölgede birkaç gün önce de sınırın Türkiye tarafına geçmek isteyenlere yönelik ateş açıldığının belirtildiği açıklamada, bu tarz olayların yaşanmasının bölge halkına verdiği rahatsızlık dile betirildi.



Grubun yaptığı açıklamaya göre, 26 Haziran günü sınırın Türkiye tarafına geçmek isteyen bir grup mülteciye ateş açıldığı ve açılan açılan ateş sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiği, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişinin de yaralandığı ifade edildi.



Grup yaptığı açıklamalarda, sınırı geçme girişiminde bulunan mültecilere yönelik Türk askerlerinin ateş açtığını ifade etti. Ayrıca açıklamada yakın bir zamanda yaşanan ve 4 mültecinin ölümü ile sonuçlanan başka bir olaydan daha bahsedildi.

Yapılan bu açıklamada Tahriru'ş Şam, yaşanan bu olaylar ile ilgili bölge halkının olumsuz yönde etkilendiğine işaret etti. Ayrıca Suriyelilerin güvenliği konusunda daha hassas davranılması gerektiği de açıklamada yer alıyor.

Mepanews