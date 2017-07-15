Tahrir'uş Şam'dan tekfir uyarısı

İslam ümmeti'ni içeriden bölen ve parçalayan en büyük etkenlerin başında gelen tekfir meselesine Suriye'nin en etkin mücadele grubu Tahrir'uş Şam müdahalede bulundu. Tahrir'uş Şam yayınladığı bildiride "Fertler arasında tekfir meseleleri hakkında söz konusu mercii'nin sadece Genel Şer'i Meclisindeki Fetva komisyonu olduğu, kişilerin arasında bu tarz söylemler yapmamaları ve İslam davetçileri'nin bu tür konulardan uzak durması bildirildi.'' inceliğine vurgu yaparken bu kararın gerek Şam sahasında mücadele eden, gerekse sosyal medyayıda aktif olarak kullanan davetçileride kapsadığını bildirdi.



Karar metninin devamında tekfir meselelerini ele alacak tek kaynağın ve yetkili mercinin Genel Şer'i meclisi bünyesinde bulunan Fetva komisyonunun olduğu bildirildi. Bu bildirgenin yayınlandığı tarihden itibaren genelgeye aykırı hareketen eden herkez için soruşturma açılacağı ve karşılığında ceza olacağı vurgulandı.

ıslahahber