Tahriru'ş Şam medresesine canlı bomba saldırısı

Suriye'nin en geniş ve organize muhalif grubu Heyetu Tahriri'ş Şam (HTŞ)'a bağlı, çocuklara yönelik Kur'an eğitimiyle beraber dini ilimlerin verildiği eğitim merkezine canlı bomba saldırısı düzenlendi.



İdlib kırsalında yer alan Hafasrace köyünde faaliyet yürüten Kur'an eğitim merkezine düzenlenen saldırıda, en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken birçok yaralının olduğu da aktarıldı.

Saldırı sonucu hayatını kaybedenler arasında HTŞ komutanlarından eğitim merkezinin kurucusu Ebu Yahya el Mısri’nin yanı sıra Ebu Müdavi es Suudi ve Ebu Usame el Cezayiri gibi komutanların bulunduğu kaynaklar tarafından açıklandı.



Eğitim merkezinin kurucusu Ebu Yahya el Mısri daha önce, akıncı birliklerini yönettiği Teftenaz Askeri Havaalanı çatışmalarında yara alarak bir kolunu kaybetmişti.

Yerel kaynaklar, çocuklara yönelik Kuran eğitimine ve dini bilgiler verilmesine tahsis edilen eğitim merkezine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin genelinin çocuk olduğuna dikkat çekti.

Grubun resmi hesaplarında saldırının kimin tarafından düzenlendiği yönünde bilgi paylaşılmazken gruba yakın kaynaklar, saldırının arkasında DEAŞ’in olduğunu öne sürdü. DEAŞ'in muhalif bölgelerde bu ve benzeri saldırıları düzenlediği biliniyor.