Tahriki Taliban'dan bombalı saldırı

Tahriki Taliban Pakistan tarafından üstlenilen eylemde iki numaralı kontrol noktasına yönelik saldırıda bulunuldu.

Öte yandan Pakistan’ın Çaman kentinde yola döşenen bombayla devriye gezen polis aracının hedef alındığını aktaran kaynaklar, Bölge Emniyet Müdürünün öldüğünü bildirdi.

Pakistan’ın güneybatısındaki Çaman kentinde devriye gezen polis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda üst düzey emniyet yetkilisinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, yola yerleştirilen bomba, polis aracının devriye gezdiği sırada uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda Bölge Emniyet Müdürü Sacid Han Mohmand hayatını kaybetti, aralarından polis ve sivillerin bulunduğu 19 kişi yaralandı.